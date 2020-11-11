Türkiye İstanbul’da sigara içme yasağı

İstanbul’da sigara içme yasağı

Türkiye

İstanbul’da sigara içme yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

11 Kasım 2020, Çarşamba 21:46 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara kullanımının yarından itibaren yasaklandığını duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında, “Solunum yoluyla kolayca bulaşan corona virüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul’da, Trafiğe kapalı cadde/sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı.

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İHA-AA


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