Türkiye İstanbul'da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

İstanbul'da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Beyoğlu'nda akraba olan iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 18:43 Son Güncelleme:
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Olay, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Cinderesi Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında daha önceden tartışma yaşanan akraba iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Otomobil ile gelen silahlı kişiler, evlerinin önünde oturan akrabalarıyla kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine iki aile üyeleri birbirine silahlarla ateş etmeye başladı. Kavgada 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Evin önüne gelen bazı kişiler ise koşarak olay yerinden kaçtı. Parkta bulunan polis ekipleri silah sesleri üzerine hızla olay yerine gitti. Polisler de havaya ateş etti.

İhbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

OLAY CEP TELEFONUNDA

İki ailenin birbirine ateş etmesi ve yaşanan karmaşa cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, silahların peş peşe ateşlenmesi ve yaşanan koşuşturma görülüyor.

ÇOK SAYIDA MERMİ KOVANI BULUNDU

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yerde çok sayıda mermi kovanı bulan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTABUL (DHA)

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