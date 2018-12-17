İstanbul'da silahlı saldırı! Cipe kurşun yağdırdılar
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir cipe ateş açıldı. Silahlı saldırıda cipteki kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi 1058 Sokak’taki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 44 yaşındaki Fırat Yıldırım, cipinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3 KURŞUN İSABET ETTİ
Yıldırım’a 3 kurşun isabet ettiği belirtildi. Polis kaçan saldırganları arıyor.