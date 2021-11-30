Türkiye İstanbul'da simit fiyatlarına zam!

İstanbul'da simit fiyatlarına zam!

Türkiye

İstanbul'da simit fiyatlarına zam!

İstanbul'da 2,5 liraya satılan simit 3,5 liraya yükseldi. Kararı, Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası duyurdu.

30 Kasım 2021, Salı 12:38 Son Güncelleme:
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İşte, okulda, sokakta. Kahvaltı sofralarının baş tacı simit. Hem damağa hem de cebe hitap ediyordu. Ancak son zamla birlikte fiyatı yükseldi.

İstanbul'da 100 gramlık simidin fiyatı 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi. Zammı İstanbul Un-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı duyurdu.

Özdemir, yapılan zamda un, yağ ve susam fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu belirtti. Esnafın artan ürün maliyetlerini karşılamakta güçlük çektiğini ifade etti.


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