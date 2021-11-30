İşte, okulda, sokakta. Kahvaltı sofralarının baş tacı simit. Hem damağa hem de cebe hitap ediyordu. Ancak son zamla birlikte fiyatı yükseldi.

İstanbul'da 100 gramlık simidin fiyatı 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi. Zammı İstanbul Un-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı duyurdu.

Özdemir, yapılan zamda un, yağ ve susam fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu belirtti. Esnafın artan ürün maliyetlerini karşılamakta güçlük çektiğini ifade etti.



