Türkiye İstanbul'da sis etkili oluyor! Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlar hakkında açıklama

İstanbul'da sis etkili oluyor! Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlar hakkında açıklama

Türkiye

İstanbul'da sis etkili oluyor! Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlar hakkında açıklama

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 18:20 Son Güncelleme:
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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 09.11.2021 tarihi saat 00.00 ile 10.59 arasında, yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi. 

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL(DHA) 

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