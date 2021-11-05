İstanbul’da sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı
İstanbul’un bazı ilçelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Adalar-Beşiktaş vapur seferi iptal edildi.
05 Kasım 2021, Cuma 18:27 Son Güncelleme:
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Kentin Bakırköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Silivri ilçeleri başta olmak üzere sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Şehir Hatları’nın internet sitesinden, hava muhalefeti nedeniyle saat 18.00’de yapılması planlanan Adalar-Beşiktaş vapur seferinin iptal edildiği duyuruldu.
AA
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