İstanbul’da sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı

Kentin Bakırköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Silivri ilçeleri başta olmak üzere sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Şehir Hatları’nın internet sitesinden, hava muhalefeti nedeniyle saat 18.00’de yapılması planlanan Adalar-Beşiktaş vapur seferinin iptal edildiği duyuruldu.

AA