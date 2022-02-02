İstanbul'da sis trafiği! Yoğunluk yaşandı
İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası'nda sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.
02 Şubat 2022, Çarşamba 18:27 Son Güncelleme:
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İstanbul'da özellikle Avrupa yakasının bazı kesimlerinde sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçişlerde yoğunluk oluştu. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii de sis nedeniyle trafikte yoğunluğun yaşandığı yerlerden oldu.
Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre kentteki trafiğin akşam üzeri yüzde 63 seviyesine ulaştığı öğrenildi.
İSTANBUL (İHA)
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