İstanbul'da özellikle Avrupa yakasının bazı kesimlerinde sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçişlerde yoğunluk oluştu. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii de sis nedeniyle trafikte yoğunluğun yaşandığı yerlerden oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre kentteki trafiğin akşam üzeri yüzde 63 seviyesine ulaştığı öğrenildi.









İSTANBUL (İHA)

İlgili Haberler Feribot seferleri iptal edildi! Deniz ulaşımına fırtına engeli







