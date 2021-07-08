Türkiye İstanbul'da skandal görüntü! Merdiven altı koronavirüs testi

İstanbul'da skandal görüntü! Merdiven altı koronavirüs testi

Türkiye

İstanbul'da skandal görüntü! Merdiven altı koronavirüs testi

Pes dedirten görüntüler İstanbul'dan... Merdiven altı koronavirüs testine polis ve sağlık ekipleri baskın düzenledi. Üstelik baskın yapılan yer ne bir hastane ne de bir laboratuvardı. Kaçak test yapan merkez bir turizm acentasıydı.

08 Temmuz 2021, Perşembe 21:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'daki bazı turizm şirketleri, artık hastane gibi çalışmaya başladı. Şirketler, özellikle Arap turistlere, 20-25 dolara, merdiven altı test yapıyordu. Test skandalı, polislerin de dikkatini çekti ve Emniyet güçleri hareket geçti.

Fatih Vezneciler'de işlek bir cadde üzerindeki turizm acentalarının önlerinde stantlar var ve üzerinde Arapça yazılar. "Kovid-19 testi yapılır" yazıyor. Asayiş Büro Amirliği ekipleri acentalara giderek hepsini tek tek kontrol etti.

Denetimlere İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de katıldı. Çünkü, sözde PCR testi yapan turizm şirketlerinin afişinde Sağlık Bakanlığı’nın amblemi vardı.

TEST ÇUBUKLARINI KOLTUĞA KOYMUŞLAR

Şirketin yetkilisi kendini böyle savundu. Ama o ofiste ne bir sağlık görevlisi vardı ne de Sağlık Bakanlığı’nın böyle bir uygulaması bulunuyordu. Üstelik, test çubuklarının konulduğu yer de bir koltuktu.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri, turizm acentasına, halk sağlığını tehlikeye sokmaktan işlem yaptı.

KANAL D HABER

İlgili Haberler
8 Temmuz koronavirüs tablosu! Günlük vaka sayısı belli oldu


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Güzel Melisa, çok hayranım sana...
Şirin Sever
Hakan Çelik
İletişimin kalbinin attığı yer
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Tosuncuk
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Afganistan’ın Maocu Dışişleri Bakanı arkadaşım: Başka yere benzemez Afganistan bir gayya kuyusudur
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Büyükelçinin gözünden Suriye
Murat Çelik
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 10 metre yükseklikten düştü! Ekipler ABD'li turist için seferber oldu