Türkiye İstanbul'da skandal iddia! Denetim yapıldı

İstanbul'da skandal iddia! Denetim yapıldı

Türkiye

İstanbul'da skandal iddia! Denetim yapıldı

İstanbul Esenler'de negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlendiği iddia edilen özel bir laboratuvarda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

25 Ekim 2021, Pazartesi 18:57 Son Güncelleme:
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü ve polis ekipleri, özellikle yabancı turistlere, sürüntü örneği vermeden WhatsApp üzerinden yollanan kimlik belgesiyle negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlendiği iddia edilen Nene Hatun Mahallesi 106. Sokak'taki özel laboratuvara geldi.

Ekipler, laboratuvardaki incelemenin ardından binadan ayrıldı.

AA

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