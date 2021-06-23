Türkiye İstanbul’da şok görüntü! Güvenlik görevlilerinden doktora dayak

İstanbul’da şok görüntü! Güvenlik görevlilerinden doktora dayak

Türkiye

İstanbul’da şok görüntü! Güvenlik görevlilerinden doktora dayak

Bağcılar'da bir sitede 3 güvenlik görevlisinin, stajer doktoru cop, tekme ve yumruklarla darbetme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

23 Haziran 2021, Çarşamba 15:12 Son Güncelleme:
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Darp raporu alan doktorun, güvenlik görevlilerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olay, dün saat 21.30'da Bağcılar'da bulunan bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre, özel bir üniversite hastanesinde stajyer doktor olarak çalışan Hamdi Arslanoğlu, hastanedeki nöbetinin ardından eve geldi ve internet üzerinden yemek siparişi verdi.

Sitenin güvenlik görevlileri, gelen kuryeden kimlik istedi, ancak kurye kimliğini vermek istemedi. Kurye, doktor Arslanoğlu'nu telefonla arayarak durumu anlattı. Doktor Arslanoğlu kuryeye haklı olduğunu, güvenlik görevlilerinin kimlik alma gibi bir yetkisinin olmadığını söyledi. Aşağıya inen Arslanoğlu, yemeğini kendisi teslim aldı ve yukarı çıktı.

Arslanoğlu, telefonda görüştüğü güvenlik amirine kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi. Güvenlik amiri de yine iddiaya göre "Geliyoruz lan!" dedi. Arslanoğlu da konuşmak için aşağı indi. Telefondaki tartışma bir süre de aşağıda devam etti. Daha sonra 3 özel güvenlik görevlisi, Arslanoğlu'nu cop, tekme ve yumruklarla darbetti. Darp raporu alan Arslanoğlu güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

DHA

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