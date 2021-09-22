Türkiye İstanbul'da şok ölüm! Kororonavirüs oldu! Psikolojik dediler! Vücudundaki organları yemeye başladı
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  • İstanbul'da şok ölüm! Kororonavirüs oldu! Psikolojik dediler! Vücudundaki organları yemeye başladı

İstanbul'da şok ölüm! Kororonavirüs oldu! Psikolojik dediler! Vücudundaki organları yemeye başladı

Türkiye

İstanbul'da şok ölüm! Kororonavirüs oldu! Psikolojik dediler! Vücudundaki organları yemeye başladı

İstanbul'da koronavirüs belirtileri gösteren 66 yaşındaki Ayşe S. özel bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre yaşlı kadına yapılan testler sonucu doktorlar 'Hastalığın psikolojik' dediler. Hayatını kaybeden kadının kızı, koronavirüslü olmasına rağmen yanlış tedavi uygulandığı gerekçesiyle hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu.

22 Eylül 2021, Çarşamba 09:56 Son Güncelleme:
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İstanbul'da 66 yaşında hayatını kaybeden Ayşe S.'yi ölüme götüren çarpıcı iddialarla dolu süreç dava konusu oldu. Şeker, tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan Ayşe S., geçen ekim ayında ateş, kusma, titreme gibi şikayetlerle özel bir hastaneye başvurdu. Sabah'ın haberine göre, Covid-19 salgını yaşanırken, virüsün gösterdiği benzerliklerle aynı şikâyetleri taşıyan yaşlı kadına yapılan testlerde, ailesine virüsü taşımadığı söylendi.

"HASTALIĞIN PSİKOLOJİK DEDİLER"

Ayşe S., kendisiyle ilgili teşhis çalışmaları sürerken 4 gün sonra yoğun bakıma kaldırıldı, ardından entübe edildi. 20 günlük zorlu savaşı kazanınca taburcu edilen kadına iddiaya göre, günlük kullandığı ilaçlar dışında uyku ilacı ve sakinleştirici ilaçlar yazıldı. Oksijen makinesine bağlı şekilde yaşamaya başlayan kadının, nefes darlığı devam ederken anksiyete bozukluğu oluştu. Doktorlar, iddiaya göre 'Hastalığın psikolojik' dedi.

GIRTLAĞINDA DARALMA OLDU

Anksiyete bozukluğu artarak süren Ayşe S., durumu kötüleşince hastaneye gitti. Gırtlağında, entübeden dolayı daralma olduğu belirtilerek ameliyat olmalısın' denildi, kadın kabul etti. Ameliyat sonrası pandemi nedeniyle taburcu edilen kadında var olan sıkıntılar yine baş gösterdi. İddiaya göre ameliyat sonrası normal belirtiler olduğu söylenerek, aile oyalandı.

VÜCUDUNDAKİ ORGANLARI YEMEYE BAŞLADI

Annesinin psikolojik rahatsızlığının artmasının ardından psikiyatrik ilaçların da dozu artarken, kronik hasta kadında var olan bozukluk düzelmedi. Hastalıkları nedeniyle evde bakıma muhtaç hale gelen Ayşe S., kızının gözü önünde yattığı yataktan meyve topladığını, etrafındaki nesneleri yemeğe benzettiğini söyleyerek, vücudundaki organları yemeye başladı.

KOMA SONRASI ÖLDÜ

Gece vakti gelen ataklar nedeniyle hastaneye götürülen Ayşe S. girdiği koma sonrası öldü. Kızı, COVİD-19 virüsü taşıdığı kesinleşen annesine yanlış tedavi uygulayarak, psikolojik bunalıma ittiğini ve gereksiz ameliyatlar nedeniyle annesinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu.

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