Türkiye İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 1536 idari işlem yapıldı

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 1536 idari işlem yapıldı

Türkiye

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 1536 idari işlem yapıldı

Vali Yerlikaya, İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında toplam 1536 idari işlem yapıldığını, 3 milyon 579 bin 257 lira para cezası kesildiğini bildirdi.

18 Nisan 2020, Cumartesi 23:45 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi  Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün emniyet teşkilatımız tarafından 1405 idari işlem yapılmış, toplamda 3 milyon 239 bin 15 lira para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340 bin 242 lira para cezası kesilmiştir." ifadelerini kullandı.

AA

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