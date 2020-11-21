İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler arasında sokağa çıkma kısıtlaması da yer alıyor. Tedbirler dahilinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 20.00 itibarıyla başlayacak. Kısıtlama 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’da sona erecek. Kısıtlama saatine yakın, kentin ana arterlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bazı market ve alışveriş merkezlerinin de diğer günlere nazaran kalabalık olduğu gözlendi.

AA