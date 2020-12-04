Türkiye genelinde uzun bir aradan sonra hafta sonu saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına 2 saat kala İstanbul'da trafikteki durum görüntülendi.

Trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da TEM otoyolu Çamlıca gişeleri mevkiinde kısıtlamaya 2 saat kala trafikte yoğunluk oluştu. Trafikte ilerleyen araçlar durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzdesi 81 seviyelerinde olduğu görüldü.

İHA