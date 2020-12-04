Türkiye İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasına 2 saat kala trafik yoğunluğu yüzde 81'lere çıktı
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İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasına 2 saat kala trafik yoğunluğu yüzde 81'lere çıktı

Türkiye

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasına 2 saat kala trafik yoğunluğu yüzde 81'lere çıktı

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala trafikte ve metrobüste kısmi yoğunluk oluştu. Trafik yoğunluğu yüzdesi 81 seviyelerine çıktı.

04 Aralık 2020, Cuma 19:17 Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde uzun bir aradan sonra hafta sonu saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına 2 saat kala İstanbul'da trafikteki durum görüntülendi.

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Trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da TEM otoyolu Çamlıca gişeleri mevkiinde kısıtlamaya 2 saat kala trafikte yoğunluk oluştu. Trafikte ilerleyen araçlar durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzdesi 81 seviyelerinde olduğu görüldü.

İHA

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