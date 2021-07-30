Olay, dün saat 18.00 sıralarında İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi Seda Sokak'ta meydana geldi. Osman T. ile Taner Arıkan bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Osman T., yanında getirdiği silahla Taner Arıkan'a kurşun yağdırdı. Kanlar içerisinde yere yığılan Taner Arıkan'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, Osman T. olay yerinden hızla uzaklaştı.





İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri ise Osman T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Sokak ortasındaki kavga ve silahla ateş edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA