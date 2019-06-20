İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'den gelen talimatlar doğrultusunda hareket ettiği belirlenen, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, polis helikopterinin desteğiyle, Kağıthane'de bulunan büroya sabah saat 04.00 sıralarında baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 'Gri listede' yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olan Kamile Kayır'ın aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi.

4'Ü AVUKAT 7 KİŞİ EMNİYET'TE SORGULANACAK

TEM ekiplerinin gözaltına aldığı 4'ü avukat, toplam 7 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

EROĞLU'NDAN SONRA TÜRKİYE SORUMLUSU OLDU

İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki 'Gri listede' yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olan 'Derya' kod adını kullanan Kamile Kayır'ın 26 Şubat'ta Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda yakalanarak çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun yerine geçtiği kaydedildi.

DHA



