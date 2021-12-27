Türkiye İstanbul'da su kesintisi! 6 mahallede...

İstanbul'da su kesintisi! 6 mahallede...

Türkiye

İstanbul'da su kesintisi! 6 mahallede...

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan 6 mahalleye basınç düşmesi nedeniyle 2 gün su verilemedi. Bazı mahalle sakinleri çeşmelerden bidonlarla evlerine su taşıdı, kimi ise su kuyularını kullandı. İSKİ'den alınan bilgiye göre basınç sorununun çözüldüğü, bazı mahallelere tekrar su verilmeye başlandığı, bazı noktalarda ise kesintinin devam ettiği belirtildi.

27 Aralık 2021, Pazartesi 18:19 Son Güncelleme:
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Büyükçekmece'nin Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz, Yeni Mahalle, Bahçelievler ve Güzelce Mahallelerinde basınç düşüklüğü nedeniyle su kesintisi yaşandı. Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan su kesintisi bugün sabah saatlerine kadar sürdü.

5 mahallede sorun çözülürken, Güzelce Mahallesi'ne kısmi olarak su verilebildi. Sıkıntı yaşadıklarını dile getiren mahalle sakinleri ara sokaklarda bulunan çeşmelerden bidonlara su doldurarak evlerine taşıdı. Bazı mahalle sakinleri ise kuyu suyularını kullandı. Güzelce Mahallesi sakini Oğulcan Çetrez, "Cumartesi öğle saatlerinden beri yok. 2-2 buçuk gün oldu. Duş ve temizlik konusu bize sıkıntı oldu. Herkeste kuyu suyu yok. Bir an önce gelirse mutlu oluruz" dedi.

Celaliye Mahallesi'nde yaşayan Olcay Bağıran, "Çeşmelerden su taşıdık. Çalışma yapıyorlarmış diye duyduk. Şimdi yeni geldi çok az akıyor. 2 gün oldu. Satın aldığımız suları kullandık." dedi. Bir başka mahalle sakini de "Telefonlara mesaj geliyordu. Gelmedi. Ara ara geldi gitti. Çeşmelerden su alıyoruz. Başka çaremiz yok" şeklinde konuştu. 

İSKİ'den alınan bilgiye göre basınç sorununun çözülerek Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz, Yeni Mahalle, Bahçelievler mahallelerinde tekrar su verilmeye başlanırken, Güzelce Mahallesi'nde bazı noktalarda çalışmaların devam ettiği kısa sürede sonuçlandırılacağı öğrenildi.  

Alper KORKMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL (DHA)

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