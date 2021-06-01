'Sular ne zaman gelecek?' 'İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?' 'İstanbul'da su kesintisi hangi ilçelerde? sorusunun yanıtı hakkında İSKİ’den önemli açıklama geldi.

İSKİ, 13 saatlik su kesintisi yaşanacağını ve hangi bölgelerde olduğunu duyurdu. Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla 1 Haziran 2021 Salı günü, belirtilen saatler ve ilçelerde sular olmayacak. Bu kapsamda, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ’nin 13 saatlik su kesintisi açıklaması...

İSKİ'DEN 13 SAATLİK İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI! İSTANBUL'DA SULARIN KESİLECEĞİ İLÇELER

İSKİ su kesintisi, önceki gün kurum tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçelerinin tamamı ve Sancaktepe ve Üsküdar İlçelerinde; Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahallelerine su verilemeyeceği ifade edildi.

İSKİ SU FİYATLARI İÇİN ZAM TEKLİF ETTİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklif edildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) bugün gerçekleştirilecek Genel Kurulu öncesi "2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri" teklifine göre su fiyatlarına kademelere göre yüzde 25'e varan oranlarda zam talep edildi.

Tarife Komisyonu raporunda yer alan bilgilere göre, Konut 1. Kademe tarifesinin (Konut başına 0-15 metreküp) 4, 81 liradan 6 liraya, Konut 2. Kademe tarifesinin (Konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 9 liraya, Köy Konut tarifesinin 1,21 liradan 1,50 liraya, Ortak Sayaç Konut/Konut İnşaat Şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 9 liraya, İşyeri tarifesinin 12,93 liradan 16 liraya, Köy İşyeri tarifesinin 3,23 liradan 4 liraya, Ortak Sayaç İşyeri/İşyeri İnşaat Şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16, 50 liraya çıkarılması talep edildi.

Ayrıca 2019 yılı mayıs ayında gerçekleştirilen genel kurulda kabul edilen ve abone başına yaklaşık 1 tona denk düşen ücretsiz su hakkının da kaldırılmasının teklif edildiği öğrenildi.

İSKİ'NİN SU ZAMMI TEKLİFİ İBB MECLİSİ'NDE REDDEDİLDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde reddedildi.