Türkiye İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 4 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 4 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi saatleri

Türkiye

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 4 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’daki pek çok ilçede isale hattındaki çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Kurum tarafından yapılan bilgilendirmeye göre kesinti 12 saat sürecek…

04 Ocak 2022, Salı 13:23 Son Güncelleme:
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İstanbul’da bugün birçok ilçe ve mahallede su kesintisi yaşanıyor. Başta Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli’de olmak üzere yaşanan su kesintisinin nedeni ise Sarayburnu – Beşiktaş - Sarıyer 900 mm çaplı isale hattında zorunlu deplase bağlantı çalışmaları olduğu belirtildi…

4 OCAK 2022 İSTANBUL SU KESİNTİSİ SAATLERİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı açıklamada, “Sarayburnu – Beşiktaş - Sarıyer 900 mm çaplı isale hattında zorunlu deplase bağlantı çalışmaları yapılacağından 04 Ocak 2022 Salı 10:00 ila 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir.” İfadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA PLANLI SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇE VE MAHALLELERDE?

ŞİŞLİ

Yayla, Harbiye, Feriköy ve Paşa mahalleri.

BEŞİKTAŞ

Sinanpaşa, Vişnezade, Cihannuma, Türkali, Yıldız ve Abbasağa mahalleleri.

BEYOĞLU

Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal, Emekyemez, Arapcami,  Bereketzade, Şahkulu, Müeyyedzade, Kemankeş Karamustafapaşa, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Tomtom, Kuloğlu, Cihangir, Kılıçalipaşa, Pürtelaş, Gümüşsuyu, Ömer Avni ve Hasanefendi, mahalleleri.

 

 

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