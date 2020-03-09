Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir küre gibi beliriyor ve buna Süper Ay deniyor. Bugün dünyanın pek çok bölgesinden görülebilen Süper Ay, İstanbul semalarında da görüldü. İstanbul'da havanın sisli olması zaman zaman Ay'ın net olarak izlenmesini engelledi.

Süper Ay görenleri hayran bıraktı

Ay'ın normalinden yüzde 30 daha parlak ve yüzde 15 daha büyük göründüğü 'Süper Ay’, Adana’da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı.

Ay'ın her zamankinden daha büyük göründüğü ve Dünya'ya en yakın konumda olduğu ‘Süper Ay’ akşam saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayanlar, saat 19.00’dan itibaren yükselmeye başlayan Dolunay'ı hayranlıkla izledi.

2020 yılında ikinci kez gözlemlenen ‘Süper Ay’ kentin simgelerinden Merkez Camii ve tarihi Büyük Saat Kulesi ile buluşunca seyrine doyulmaz bir manzara oluştu.

Süper Ay Yunanistan’da görüntülendi

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu doğa olayı Süper Ay, Yunanistan’dan çıplak gözle izlendi.

Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Komşu ülke Yunanistan’ın Dedeağaç şehrinden de izlenebilen Süper Ay görenleri mest etti. Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay, seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu.

İSTANBUL (İHA)