İstanbul'da şüpheli araç alarmı

İstanbul Fatih'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınlarına bırakılan bir araç polisi alarma geçirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında incelenen araç emniyet otoparkına çekildi.

21 Şubat 2019, Perşembe 07:44
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İstanbul'da şüpheli araç alarmı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınına park edilen 34 ENS 25 plakalı bir otomobil polisin dikkatini çekti. Polis araçta inceleme yaparken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Özel Harekat Ekipleri de olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil, çekici ile emniyetin otoparkına götürüldü.

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