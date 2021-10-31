İstanbul Fatih’te elektrikli scooter kullananlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde iki günde iki ceza yazıldığını söyleyen sürücü Merdan Matiyev "Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım daha pahalıya patladı" dedi.

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sıklaştırılan elektrikli scooter denetimlerinin bir yenisini Fatih'te yaptı. Fatih Haseki'de yapılan denetimlerde, iki kişiye aynı şeritte yan yana scooter kullanmaktan 314'er lira, bir başka sürücüye de kaldırımda scooter kullanmaktan 314 lira ceza uygulandı.

"İKİ GÜNDE BİR CEZA YİYORUM"

İstanbul'da yapılan scooter denetimlerinde iki günde iki ceza yediğini söyleyen Türkmenistan uyruklu Merdan Matiyev, "Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım, daha pahalıya patladı gerçekten. Bu nedir yani? İki günde bir ceza yiyorum. Ben hiç anlamadım. Kuralları kimse anlatamıyor. Şu an 314 lira ceza yedim" şeklinde konuştu.

"DÜN TRAMVAY YOLUNDAN GİTTİĞİM İÇİN CEZA YEDİM"

Kesilen cezaya itiraz ederek ödemeyeceğini iddia eden Türkmenistan uyruklu Mahmut Muhammedov, "Dün tramvay yolundan gittiğim için ceza yedim. Bugünde yolun kenarından gelirken yine ceza yedim. Şimdi neden ceza yediğimi bilmiyorum. Belki de yarın kask takmadığım için ceza kesecekler. Aldığımız yerde uyarı vermiyorlar. Madem yasak var bunu satmayacaklar" şeklinde konuştu.



