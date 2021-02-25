20 Şubat'ta saat 02.10 sıralarında Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var" ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, şüpheli Muhammed Yahya E. yakalayarak gözaltına aldı. DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Türk vatandaşı Muhammed Yahya E. salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVUNMASINDA KÖPEKTEN KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

Ağaca çıkıp çevreyi gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıyan Muhammed Yahya E.'nin ifadesinde "köpekten kaçıyordum" dediği öğrenildi. Muhammed Yahya E.'nin, 15 gün önce Antalya'dan İstanbul'a geldiği belirtildi. Zanlının, polis ekiplerine gözaltı işlemi sırasında "Siz kafirsiniz" diye bağırdığı kaydedildi. Örgüt bağlantısını kabul etmeyen zanlının yanındaki valizde ise kıyafetlerinin olduğu öğrenildi.