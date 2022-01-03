Türkiye İstanbul'da taksi bekleyenlerin eli havada kaldı

İstanbul'da taksi bekleyenlerin eli havada kaldı

Türkiye

İstanbul'da taksi bekleyenlerin eli havada kaldı

İstanbul'da taksimetre güncellemeleri nedeniyle taksiciler kuyrukta beklerken, taksi bulmakta güçlük çekenler uzun süre beklemek zorunda kaldı.

03 Ocak 2022, Pazartesi 17:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'da taksi açılış ücretlerine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalara akın etti. Güncelleme merkezlerinde oluşan kuyruklar nedeniyle İstanbul'da yollarda taksi sayısı azaldı. Yolcuların eli havada kaldı.

Taksi bekleyen Şeref Kaşıkçı, "Şu anda işimize yetişmemiz lazım ama taksi yok. El atıyoruz ama durmuyorlar. Dolu geçiyorlar. Bir an önce işimize gitmemiz lazım. Taksi durdurmaya çalışıyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum artık. Yaklaşık on dakikadır burada bekliyorum. Okmeydanı'na gideceğim ama gidemiyorum" dedi.



Bursa'dan geldiğini ve yarım saattir taksi beklediğini belirten Melisa isimli kişi, "Taksi bekliyorum. Az önce bir taksinin kapısını açmaya çalıştım. Açılmıyor. Bilerek kilitliyorlar. Sonra taksici bana sordu. Nereye gideceksin diye? Gideceğim yer yolumun üstü. Bana 'aşağıdan gidersek bırakırım' dedi. Ben Bursa'dan geliyorum. Bursa'da böyle bir şey yok. Ama İstanbul'un taksicileri çok seçici. Yarım saattir burada ağaç gibi bekledim. Taksi bulamadım. Taksiciler yüzünden İstanbul'a gelmek istemiyorum. Taksilere dur diyorum. Durmuyorlar. Duranlar da 'nereye gideceksin?' diye soruyorlar. Yolu uzatmaya çalışıyorlar. Eskiden bu yol uzatma işi gizli gizli yapılırdı. Şimdi açık açık söylüyorlar" diye konuştu.

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Sabih Kanadoğlu ve Kızıldere katliamı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Avrupa ve ABD’ye ihracat rekoru
Hakan Çelik
Murat Çelik
Güncel sorular
Murat Çelik
Rauf Tamer
Zor sorular
Rauf Tamer
Banu Şen
İlklerin şehri: Uşak
Banu Şen
Şirin Sever
Yeni yıla gayet pozitif ve karantinada girdim
Şirin Sever
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Takip sonucu durduruldu! Çalıntı arabanın içinden öyle şeyler çıktı ki...