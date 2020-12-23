Türkiye İstanbul'da taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine zam

İstanbul'da taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine zam

Türkiye

İstanbul'da taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine zam

İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

23 Aralık 2020, Çarşamba 14:49 Son Güncelleme:
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İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı. 

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. 2020 yılının son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi oldu.

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Minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi. En kısa mesafenin 2.50’den 2,75 TL’ye, en uzun mesafenin 3.70 TL’den 4 TL’ye çıkması teklif edildi. Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. Minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2,50’den 2,75 TL’ye çıktı.

DHA


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