Türkiye İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

Türkiye

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Eminönü, Şişli, ve Kadıköy'de kurdukları kontrol noktalarında taksicileri denetledi.

05 Ekim 2021, Salı 18:45 Son Güncelleme:
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Denetim kapsamında polis ekipleri, tek tek araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Eminönü'nde bir sivil trafik polisini aracına yolcu olarak almayan taksi şoförüne, 1300 lira para cezası yazılırken, taksi 10 gün trafikten men edildi. Ticari taksi çekici ile Yediemin otoparkına götürüldü.

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yapılan uygulamada ise belediye çalışma belgesi olmayan bir taksi sürücüsüne 1339 lira para cezası uygulandı.

AA

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