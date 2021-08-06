Türkiye İstanbul'da taksicilerin kabusu olmuştu! Tutuklandı

İstanbul'da taksicilerin kabusu olmuştu! Tutuklandı

Türkiye

İstanbul'da taksicilerin kabusu olmuştu! Tutuklandı

İstanbul’da bazı taksiciler, iki yıl önce kendilerini turist olarak tanıtan kişilerin sahte 100 dolar verdiklerini söyleyerek polis merkezlerine şikâyetlerde bulundu. Şikâyetler geçen zaman içerisinde de artarak devam etti.

06 Ağustos 2021, Cuma 08:10 Son Güncelleme:
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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıları tespit etmek için çalışma yaparken bir yandan da verilen sahte 100 dolarları incelemeye aldı. Paralarda gerçeğinde olduğu gibi ‘hologram’, ‘kabartma’ ve ‘renk değiştiren boya’ gibi özellikler vardı. Paralar birçok makineden gerçek olarak geçiyordu.

Ekipler, aylarca süren çalışmanın ardından sahte paraların Esenyurt’ta bir rezidans dairesinde Refik Şahin tarafından basıldığını belirledi. Daireye geçtiğimiz salı günü operasyon düzenlendi. Aramada 100’lük banknotlar halinde 5 milyon 650 bin dolar, banknotların basımı için kullanılan bilgisayar, yazıcı, kesim aleti ve 3 farklı kağıdın birleştirildiği bir makine ele geçirildi. Emniyet’teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Refik Şahin, tutuklandı.

HEDEFİ TAKSİCİLERDİ

Şahin’in para toptancılarına sahte her 100 doları 20 dolara sattığı ortaya çıktı. Toptancılar da bu paraları, ellerinde bir ya da birkaç sahte para ile dolandırıcılık yaptıkları için ‘tektekçi’ adı verilen kişilere veriyordu. Bu kişiler de turist rolünde taksicileri hedef alıyordu.(Hürriyet)

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