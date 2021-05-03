Türkiye İstanbul'da 'tam kapanma' sakinliği

İstanbul'da 'tam kapanma' sakinliği

Türkiye

İstanbul'da 'tam kapanma' sakinliği

İstanbul’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaldı.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 09:16 Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00’da başlayan uygulama, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek. Kent genelinde de haftanın ilk iş günü sadece kısıtlamalardan muaf olanlar araçlarıyla trafiğe çıkarken, ana arterlerin tamamındaki trafik yoğunluğunda da düşüş gözleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere bağlı olarak yoğunluk görülüyor.

İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 20 olarak ölçüldü.

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