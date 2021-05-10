İstanbul'da 'tam kapanma' trafik yoğunluğunu azalttı
Koronavcirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulaması devam ederken, haftanın ilk iş gününde İstanbul'da araç yoğunluğu azaldı.
10 Mayıs 2021, Pazartesi 08:36 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar tam kapanma uygulanacak. Tam kapanma devam ederken haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde önemli ölçüde azalma görüldü.
Sabahın erken saatlerinde Cevizlibağ ve çevresinde araç yoğunluğunun azlığı dikkat çekti.
AA
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