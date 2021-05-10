Türkiye İstanbul'da 'tam kapanma' trafik yoğunluğunu azalttı

İstanbul'da 'tam kapanma' trafik yoğunluğunu azalttı

Türkiye

İstanbul'da 'tam kapanma' trafik yoğunluğunu azalttı

Koronavcirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulaması devam ederken, haftanın ilk iş gününde İstanbul'da araç yoğunluğu azaldı.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 08:36 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar tam kapanma uygulanacak. Tam kapanma devam ederken haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde önemli ölçüde azalma görüldü.

Sabahın erken saatlerinde Cevizlibağ ve çevresinde araç yoğunluğunun azlığı dikkat çekti.

AA


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