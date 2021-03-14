Türkiye İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Dere 2 gün içinde kırmızıya döndü

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Dere 2 gün içinde kırmızıya döndü

Türkiye

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Dere 2 gün içinde kırmızıya döndü

İstanbul Arnavutköy'de sanayi bölgesinden geçen dere 2 günde kırmızıya döndü. Fabrikalardan dereye karışan kimyasal bırakıldığını iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

14 Mart 2021, Pazar 12:32 Son Güncelleme:
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Arnavutköy'de çok sayıda fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinden geçen dere, kimyasallar nedeniyle kırmızı akmaya başladı. Çevre sakinleri duruma tepki gösterirken kırmızıya bürünen dere havadan da fotoğraflandı.



Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su kırmızıya büründü.

2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'de, vatandaşlar endişeye kapıldı.

Dereye karışan kimyasalın fabrikalardan birinden bırakıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Derenin ara sıra mavi aktığını, son 2 gündür de deredeki suyun renginin kırmızıya döndüğünü söyleyen bir çevre sakini tedirgin olduğunu ifade etti.

Dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini iddia eden vatandaşlar, derenin yakınında yerleşim yeri ve onlarca fabrikanın bulunduğuna dikkat çektiler. Renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'deki dere, havadan da fotoğraflandı.

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