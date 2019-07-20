İstanbul Boğazı’nda yatta yangın! Atlayarak kurtuldular

Kuzguncuk açıklarında seyreden "Boğaz Çocuğu" isimli yatın motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Açıkta yanmaya başlayan ve akıntıyla Kuzguncuk İskelesi yakınlarına sürüklenen yattaki 2 mürettebat ve 7’si yabancı uyruklu 9 yolcu, denize atladı.

ATLAYANLAR KURTARILDI

Durumun bildirmesi üzerine bölgeye gelen Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, yattan denize atlayanları sudan çıkardı. İhbar üzerine gelen Kıyı Emniyeti ekipleri denizden, itfaiye ekipleri de karadan yangına müdahale etti.

YAT, KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Uzun uğraşların ardından söndürülen yangın sonucu yat kullanılamaz hale geldi. Yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Paşa Limanı İstasyonu’na çekildi.