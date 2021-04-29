Türkiye İstanbul'da TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu

Türkiye

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyenler TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu.

29 Nisan 2021, Perşembe 07:15 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alınan tam kapanma kararı sonrası İstanbul'dan dün başlayan çıkışlar, bugün sabahın erken saatlerinde yine sürdü. İstanbul'u terk eden sürücüler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında açıkladığı tam kapanma kararının ardından İstanbul'dan ayrılamak isteyen vatandaşlar, dün yoğun trafiğe neden oldu. Bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan çıkışlar, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu.

İstanbul'dan ayrılan sürücülerin oluşturduğu yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışından başlayarak TEM Otoyolu'nda devam etti ve Sultanbeyli'ye kadar sürdü. Sürücülerin neden olduğu trafik, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi mevkiinde havadan görüntülendi. TEM Otoyolu'ndaki trafik yoğunluğu sürüyor.

Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA)


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