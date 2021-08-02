Türkiye İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gösterdi!

İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gösterdi!

Türkiye

İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gösterdi!

Meteoroloji tarafından sıcaklık uyarılarının ardında bugün İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Kentte aşırı sıcak ve yüksek nem bunalttı.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 16:17 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcaklara karşı uyardığı İstanbul'da sıcak ve nem bunalttı. Kentte öğle saatlerinde sıcaklık 39 dereceyi buldu. Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre Eyüpsultan'da sıcaklık saat 15.00 sıralarında 39 derece olarak ölçüldü.

Aynı saatlerde Şişli 37,4, Sarıyer 37,1, Sancaktepe 36,9, Arnavutköy ve Beykoz 36,3, Fatih ise 36,1 derece oldu.

BU SAATLERE DİKKAT

Yetkililer, 11.00 ila 16.00 saatleri arasında sıcak hava dalgasından dolayı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpması ve vücutta sıvı kaybına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji sabah saatlerinde yaptığı uyarıda hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmininde bulunmuştu. 


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