İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon

İstanbul'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

07 Mayıs 2019, Salı 09:19 Son Güncelleme:
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.


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