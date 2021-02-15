Türkiye İstanbul'da toplu taşıma kısıtlamasında 20 yaş sınırı değişti

İstanbul'da toplu taşıma kısıtlamasında 20 yaş sınırı değişti

Türkiye

İstanbul'da toplu taşıma kısıtlamasında 20 yaş sınırı değişti

İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için uygulanan toplu taşıma yasağı değişti. 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı 12 yaş altına çekildi.

15 Şubat 2021, Pazartesi 11:32 Son Güncelleme:
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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve yasaklar devam ediyor. Yasaklar kapsamında 20 yaş altı bireyler de sadece belirli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? İşte son gelişmeler.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının biteceği tarih

20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri belli saatler arasında geçerli. 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman sona erecek merak ediliyor. Henüz resmi bir değişiklik yapılmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili değişikliklerin koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanması halinde düzenleneceği tahmin ediliyor.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri 

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Uygulama tüm iller için geçerli.

İstanbul'da toplu taşıma yasağı 12 yaş altına indirildi 

Öte yandan İstanbul Valiliği, kovid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına yasak getirmişti. Yasak uyarınca 20 yaş altı bireyler İstanbulkartları’yla toplu taşıma araçlarını kullanamıyordu.

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belbim AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İstanbul Valiliği ile yapılan istişareler sonrası 20 yaş altı toplu taşıma yasağı sınırının 12 yaşa indirildiğini açıkladı. Karadeniz, kararın 8.ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildiğini belirterek, “Şu an ki uygulamada sadece 12 yaşın altındakilerin toplu taşımayı kullanması engelleniyor” dedi.



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