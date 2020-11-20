Türkiye İstanbul'da toplu taşıma seferleri için karar verildi

İstanbul'da toplu taşıma seferleri için karar verildi

Türkiye

İstanbul'da toplu taşıma seferleri için karar verildi

Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da toplu taşıma seferleri ile ilgili yeni bir karar alındı.

20 Kasım 2020, Cuma 15:55 Son Güncelleme:
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Uygulamaya başlanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

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Özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde, sık aralıkla çalışan hatlarda frekans 15 dakikaya çekilecek. Sefer aralığı daha geniş olanlara müdahale edilmeyecek. Yoğun hatlar için filo yedeği bulundurulacak. Gerekli durumlarda filo yönetimi tarafından ek seferler konulacak.

Metro, füniküler ve tramvay seferlerine, hafta içi hali hazırda uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek. Hafta sonu ise 06:00 - 09:00 ve 20:00 - 24:00 arasında izinli vatandaşlar için seferler 15 dakika aralıklarla devam edecek. 09:00-10:00 saatleri arasında otobüs sayası artırılacak. 10:00-20:00 saatleri arasında da hafta sonu normal tarifesiyle çalışılacak.


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