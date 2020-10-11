Türkiye İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz hizmet verecek

İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz hizmet verecek

Türkiye

İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz hizmet verecek

İstanbul'da toplu ulaşım araçları yarın 06:00 - 14:00 saatlerinde arasında ücretsiz olacak.

11 Ekim 2020, Pazar 14:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlayacağı yarın saat 06.00-14.00 arasında İstanbul genelinde toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak.

Karara göre İstanbulkart ücret entegrasyonuna dâhil İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel araçları, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul tramvay, metro, hafif metro, füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ile Otobüs A.Ş araçları ücretsiz hizmet verecek.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ruh sağlığımız
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kıbrıs ah! Kıbrıs...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Trabzon'da çıkan yangın söndürüldü