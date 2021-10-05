6 Ekim Çarşamba günü İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü. İstanbul’da yaşayan kentin sakinleri bu özel günü etkinliklerle kutlayacak. Peki, İstanbul'da toplu taşıma yarın ücretsiz mi? 6 Ekim’de İETT, otobüs, metrobüs, tramvay bedava mı? İşte yanıtı…

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA YARIN ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim tarihinde kutlanan İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluş gününde her yıl olduğu gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

6 EKİM’DE İETT, OTOBÜS, METROBÜS, TRAMVAY BEDAVA MI?

6 Ekim’de İETT, otobüs, metrobüs, tramvay saat 00.00’dan 23.59’a kadar bedava olacak.