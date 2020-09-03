İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında corona virüs denetimi
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında corona virüs tedbirleri çerçevesinde denetimler yapıldı. Araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi.
03 Eylül 2020, Perşembe 10:00 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında, corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetliyor. Ekipler, Esenyurt, Avcılar, Kadıköy, Maltepe ilçelerinde kurulan kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını durdurarak denetim yapıyor. Durdurulan araçlarda corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları denetleniyor.
Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda yapılan denetimlerde bir minibüse ayakta fazladan 15 yolcu aldığı için ceza kesildi. Minibüs şoförüne 3 bin 180 lira para cezası kesildi.
DHA