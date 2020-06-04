Türkiye İstanbul'da toplu ulaşımda alınan yeni kurallar uygulanmaya başladı

İstanbul'da toplu ulaşımda alınan yeni kurallar uygulanmaya başladı

Türkiye

İstanbul'da toplu ulaşımda alınan yeni kurallar uygulanmaya başladı

İstanbul Valiliği tarafından toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başlandı. Buna göre artık yolcular otobüs ve metrobüslerde çapraz oturacak ve koltuk sayısının üçte biri kadar yolcu alınacak.

04 Haziran 2020, Perşembe 09:18 Son Güncelleme:
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Ulaşım Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başlandı. Corona virüsle mücadele kapsamında kısıtlamalara gidilen toplu ulaşıma dair yeni kararlar alındı.

Otobüs ve metrobüslerde çapraz oturma düzeni zorunlu hale getirilerek koltuk sayısının üçte biri kadarda yolcu alınmasına karar verildi. Bu doğrultuda işlerine gitmek için toplu ulaşım kullanan İstanbullular yeni kararlarla birlikte ilk yolculuklarına başlamış oldu. 

Metrobüslerde yoğunluk yaşandı 

Toplu taşımada getirilen çapraz oturma düzenine bazı vatandaşlar uyarken bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen yan yana oturmayı tercih etti.

Metrobüslerde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar bir sonraki aracı beklerken, belirlenen yolcu kapasitelerini dolduran metrobüslerin ise yoluna devam ettiği görüldü.

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