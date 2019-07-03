İstanbul’da tornavidalı dehşet: 1 ölü

Olay, dün saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, semtte ki bir otoparkın önünde bekleyen 29 yaşındaki Emrah Çakmak, kimliği henüz belirsiz bir şahısla tartışmaya başladı ve aralarında kavga başladı. Kavgada eline tornavida geçiren şahıs, Çakmak’a saplamaya başladı.

TORNAVİDAYI 7 KEZ SAPLAMIŞ

Göğsünden 3, sırtından ise 4 adet darbe alan genç adam yere yığıldı. Tornavidayı saplayan şahıs ise bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Emrah Çakmak’ı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ ZANLININ PEŞİNDE

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera ve KGYS görüntülerini incelemeye aldı. Zanlının bir otomobille kaçtığını belirleyen polis, aracın plakasını da tespit etti. Polis zanlının kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA