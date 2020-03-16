Yetkililerin 'evden çıkmayın' uyarısını dikkate alan vatandaşların birçoğu evinde oturdu. Bir hafta öncesine kadar akşam saatlerinde yüzde 60-70 arasında yaşanan trafik yoğunluğu, 18.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 47 olarak ölçüldü.

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İSTANBUL(DHA)







