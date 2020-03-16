Türkiye İstanbul'da trafiğe koronavirüs etkisi

İstanbul'da trafiğe koronavirüs etkisi

Türkiye

İstanbul'da trafiğe koronavirüs etkisi

Türkiye'de koronavirüsün 18 kişide tespit edilmesinin ardından sokaklar boşalmaya başladı. Toplu taşıma kullanımı bir haftada yüzde 30 azalırken, şahsi araçlarıyla trafiğe çıkanların sayısında da büyük düşüş yaşandı.

16 Mart 2020, Pazartesi 19:50 Son Güncelleme:
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Yetkililerin 'evden çıkmayın' uyarısını dikkate alan vatandaşların birçoğu evinde oturdu. Bir hafta öncesine kadar akşam saatlerinde yüzde 60-70 arasında yaşanan trafik yoğunluğu, 18.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 47 olarak ölçüldü.

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İSTANBUL(DHA)



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