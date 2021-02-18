Türkiye İstanbul’da trafik adım adım ilerliyor

İstanbul’da trafik adım adım ilerliyor

Türkiye

İstanbul’da trafik adım adım ilerliyor

İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe ve Cevizlibağ D 100 Karayolu’nda araçlar adım adım ilerledi.

18 Şubat 2021, Perşembe 19:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul’u günlerdir etkisi altına alan kar yağışının ardından vatandaşlar araçlarıyla yola çıktı. Akşam iş çıkış saatlerinde Maltepe ve Cevizlibağ D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.25 sıralarında yoğunluk yüzde 63’e ulaştı.

DHA


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kralsın Cem Adrian!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Amerikan karşıtlığı rekor düzeye ulaştı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Gara rüzgarı
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Oturup konuşacağız acıyı paylaşacağız...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
1996 Zap 2021 Gara
Murat Çelik
Banu Şen
Ne nazar ne başka bir şey. Başımıza gelenlerin sebebi iklim değişikliği
Banu Şen
Erkut Can
Gökyüzüne bak ama kar yağarken değil
Erkut Can
Murat Gülderen
Bedava dert dinlenir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi