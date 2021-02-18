İstanbul’da trafik adım adım ilerliyor
İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe ve Cevizlibağ D 100 Karayolu’nda araçlar adım adım ilerledi.
18 Şubat 2021, Perşembe 19:42 Son Güncelleme:
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İstanbul’u günlerdir etkisi altına alan kar yağışının ardından vatandaşlar araçlarıyla yola çıktı. Akşam iş çıkış saatlerinde Maltepe ve Cevizlibağ D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.25 sıralarında yoğunluk yüzde 63’e ulaştı.
DHA
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