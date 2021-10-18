Türkiye İstanbul'da trafik çilesi! İşte haftanın ilk iş gününde son durum...

İstanbul'da trafik çilesi! İşte haftanın ilk iş gününde son durum...

Türkiye

İstanbul'da trafik çilesi! İşte haftanın ilk iş gününde son durum...

İstanbul'da haftanın ilk iş günün yağmur yağışıyla birlikte birçok noktada trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözlendi. İşlerine ve okula giden vatandaşlar, servis, toplu taşıma, kendi araçlarıyla trafikte yoğunluk oluşturdu.

18 Ekim 2021, Pazartesi 08:52 Son Güncelleme:
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Haftanın ilk iş gününde yağmur yağışıyla birlikte trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı.


Kadıköy D-100 Karayolunda her istikamette yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü.

BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Otomobil sürücüsü olay yerinde kaçarken, Refik Saydam Caddesi Taksim istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Taksim istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ELG 244 plakalı otomobil sürücüsü refüje çarparak takla attı. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı. Trafik ekipleri kaza yapan otomobilin çevresine trafik kukası koyarak trafiği yönlendirdi. Kaza nedeniyle Taksim istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılması için çekici bekleniyor.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / DHA

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