Türkiye İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Türkiye

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da gün içerisinde etkili olan sağanak yağışın da etkisiyle mesai saati bitiminde kentte trafik yoğunluğu yaşandı.

19 Haziran 2020, Cuma 19:30 Son Güncelleme:
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İstanbul’da gün içerisinde zaman zaman etkisini gösteren sağanak yağışın da etkisiyle mesai saati bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler iş çıkışı evlerine dönerken her iki yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Haliç’te özellikle Edirne yönünde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Gün boyu sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul’da trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre yüzde 60’a ulaştı. Eve dönmek için yollara dökülen vatandaşların oluşturduğu trafik kameralara yansıdı.

İHA

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