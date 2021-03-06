Gündem İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Gündem

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Son dakika gelen habere göre kısıtlamasız ilk hafta sonunda vatandaşlar dışarıya akın etti. Arabası olan büyük çoğunluğun yollara düşmesiyle İstanbul'da trafik durma noktasına geldi.

06 Mart 2021, Cumartesi 15:35 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.

YAĞMUR DA ETKİLİ OLDU

O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı. Saatler geçtikçe trafik yoğunluğu arttı. Öğle saatlerinde yağmurunda etkili olmasıyla trafik yoğunlaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.00 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 78'e ulaştı.


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