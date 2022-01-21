Türkiye İstanbul’da trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi

Türkiye

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da akşam saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 89’a çıktı. Durma noktasına gelen trafik drone ile havadan görüntülendi.

21 Ocak 2022, Cuma 18:27 Son Güncelleme:
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İstanbul’a etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Mega kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İBB trafik veri sistemine göre ise, trafik yoğunluğu yüzde 89’a kadar çıktı.

İHA

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