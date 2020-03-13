İstanbul'da trafik kilit
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi ile birlikte İstanbul'dan ayrılmak isteyenler ve tedbir olarak kendi araçlarını kullanan kişiler nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
13 Mart 2020, Cuma 17:44 Son Güncelleme:
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İstanbul’da koronavirüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de eklenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu.
Saat 17.36'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.