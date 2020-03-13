Türkiye İstanbul'da trafik kilit

İstanbul'da trafik kilit

Türkiye

İstanbul'da trafik kilit

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi ile birlikte İstanbul'dan ayrılmak isteyenler ve tedbir olarak kendi araçlarını kullanan kişiler nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

13 Mart 2020, Cuma 17:44 Son Güncelleme:
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İstanbul’da koronavirüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de eklenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu.

Saat 17.36'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.


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