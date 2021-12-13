Türkiye İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 76'ya ulaştı

Türkiye

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte dikkat çeken bir yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar ulaştı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 08:50 Son Güncelleme:
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İstanbul’da haftanın ilk iş gününde yağışında etkisiyle Trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Kentin bazı bölgelerinde trafik yer yer durma noktasına geldi.



İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 08.20 itibarıyla yüzde 76’ya kadar ulaştı.

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