Türkiye İstanbul’da trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 71 seviyesine ulaştı

İstanbul’da trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 71 seviyesine ulaştı

Türkiye

İstanbul’da trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 71 seviyesine ulaştı

Corona virüs tedbirleri kapsamında bu akşamdan itibaren uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına 3 saat kala, İstanbul’da trafikte ve toplu taşımada yoğunluk oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyelerine ulaşırken, megakentte oluşan trafik drone ile görüntülendi.

18 Aralık 2020, Cuma 18:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada corona virüsle mücadele kapsamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. İstanbul’da hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına 3 saat kala mesainin bitimiyle birlikte mega kentin trafiği durma noktasına gelirken, bir çok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik seviyesi yüzde 71 seviyelerine ulaştı. Mega kentte oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ebubekir Sofuoğlu vakası...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
İsmail Demir'in ABD'ye cevapları
Murat Çelik
Rauf Tamer
Ne hoş olur
Rauf Tamer
Şirin Sever
Sahneden naklen
Şirin Sever
Hakan Çelik
HDP milletvekilleri İran kadar olamadı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Markaları etkileyerek para kazanma sanatı
Murat Gülderen
Banu Şen
Menderes ve Özdere'de her sarsıntıda soru işaretleri de tedirginlik de artıyor
Banu Şen
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kısıtlama öncesi metrobüs duraklarında insan seli